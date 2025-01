Formiche.net - Perché la formazione sulla cybersicurezza è una priorità per il futuro dell’Italia. Scrive Benigni

L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Queste parole, attribuite a Churchill, sono quanto mai attuali se riferite alla serie di attacchi hacker che hanno colpito l’Italia negli ultimi mesi e messo in luce le sue vulnerabilità rilevanti, non solo nelle infrastrutture critiche, ma anche all’interno delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni. Eventi critici che possono però rappresentare una occasione preziosa per accrescere la consapevolezza di istituzioni e cittadini sul tema e per valutare le soluzioni migliori da implementare per contrastare tali attacchi.L’incidenza di queste minacce digitali, in continua espansione, ha intanto sollevato un tema che, purtroppo, è stato a lungo trascurato: lain