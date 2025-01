Anteprima24.it - Oliveto Citra, 51enne di Buccino accoltellato in strada

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ricoverato in ospedale con ferite e tagli riconducibili ad un accoltellamento, un uomo di 51 anni di. L'episodio si sarebbe verificato sabato notte in pieno centro abitato ad. La vittima, unresidente a, sarebbe stato, a seguito di un'aggressione avvenuta in piazza. Feriti gravemente, il, poco dopo le 4 del mattino, ha raggiunto la sua autovettura e si è diretto presso il pronto soccorso dell'ospedale San Francesco d'Assisi didove è giunto in codice rosso con ferite al torace e all'addome. Dopo le prime cure del caso, ilè stato ricoverato nel reparto di chirurgia dove resta ricoverato. Sull'accaduto indagano gli inquirenti.