Calciomercato.it - Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di stupefacenti: c’è la nota UFFICIALE

L’ex giocatore di Roma e Inter, ora al Lokeren in serie B belga, è stato fermato e interrogato nell’ambito di un’indagine sull’importazione di cocaina dal SudamericaUna notizia clamorosa quella che ha scosso il calcio belga e non solo. Proprio dalinfatti è arrivata la notizia dell’arresto di Radjanell’ambito di una indagine perdi droga. In particolare sarebbero state condotte delle perquisizioni sia nella casa del Ninja che al porto di Anversa, da dove sarebbero state importate grandi quantità diprovenienti dal Sudamerica.(Ansafoto) – calciomercato.itA tal proposito pochi minuti fa è arrivato anche il comunicatodel suo club attuale, il Lokeren – Temse, club di serie B belga con cui tra l’altroaveva trovato anche il gol già al debutto addirittura direttamente da calcio d’angolo.