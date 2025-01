Oasport.it - Monaco: “Se Alcaraz non aggiusta 4 viti, allora Sinner…È un cannibale nato per dominare”

Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis e dello sport italiano, vincendo gli Australian Open 2025 e conquistando il terzo Slam in carriera dopo i titoli conquistati nella scorsa stagione a Melbourne e New York. In finale l’azzurro ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in tre set. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guidoe Massimiliano Ambesi.“Per un’ora e mezza Zverev ha fatto il Dead Man Walking, aveva la faccia di uno che neanche ci provava. Nel primo set e mezzo non è che Sinner abbia dovuto fare gli straordinari. Scambiavano da dietro, Zverev non aveva tante idee, giocavano a un ritmo abbastanza basso e sbagliava prima lui. Poi quando ha provato ad accelerare secondo me ha giocato anche meglio e si è creato un po’ più di chance, ma se Sinner fosse stato più cinico all’inizio del secondo set quel parziale non sarebbe neanche arrivato al tie-break.