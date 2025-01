Juventusnews24.com - Massimo Mauro durissimo: «Thiago Motta non può usare questo alibi. Deve capire il livello di dove è ora e adeguarsi»

di Redazione JuventusNews24sulla situazione della Juventus dopo la sconfitta di Napoli: il commento dell’ex bianconero, negli studi di Pressing, ha parlato così della situazione in casa Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli.LE PAROLE – «Il primo tempo di Napoli ti dimostra che il progetto tecnico-tattico non è una follia. Le partite comunque durano 90 minuti, non può esserci l’che giochi o non giochi le coppe, perché quello è unche tu dai ai calciatori.è un errore di comunicazione che nonfare l’allenatore di una squadra come la Juve, chesapere che se arriva la Juventus non può stare a fine girone d’andata a tutta questa distanza dalla prima. Il problema è, deviildisei e adeguarti».