Marotta | Giornata della Memoria è momento di riflessione e crescita

Giuseppeha sottolineato l’importanza, ribadendo l’impegno dell’Inter nel sensibilizzare sulla tematica dell’antisemitismo ediscriminazione nel suo complesso.LE DICHIARAZIONI – Giuseppe, in occasionecui l’Inter ha dedicato una nobile iniziativa che ha coinvolto anche i calciatori del suo settore giovanile, ha posto l’accento sull’impegnosquadra nerazzurra nel contrasto all’antisemitismo. Queste le parole del Presidente dei meneghini, riportate sul sito ufficiale del club nerazzurro: «Ricordare è fondamentale per evitare di ripetere una delle pagine più buiestoria dell’umanità. Questo appuntamento rappresenta undiper i nostri giovani. Siamo particolarmente orgogliosi di avere dedicato loro questodi, è fondamentale che facciano propri anche i valori del Club come il rispetto, la lealtà e l’accoglienza».