Calciomercato.it - “Manda in confusione la Juve”: Thiago Motta non si salva

L’allenatore bianconero finisce nel mirino della critica: duro attacco in diretta televisiva contro il tecnicoPrima sconfitta in campionato, ma soprattutto un -16 dalla vetta che fa paura. Lantus dinon è ancora partita, ma rischia già di deragliare.“inla”:non si(LaPresse) – Calciomercato.itUn rendimento ben al di sotto delle attese, soprattutto non in linea con gli investimenti fatti nel mercato estivo da Giuntoli. Investimenti che, è giusto ricordarlo, finora non hanno certo rispetto alle attese: non lo ha fatto Koopmeiners, ad esempio, né tanto meno Douglas Luiz, i due acquisti più onerosi del nuovo corso bianconero.Certo questo, così come gli infortuni, incidono sul rendimento di una squadra, ma c’è anche dell’altro nella spiegazione di una classifica che attualmente vede lafuori dai primi quattro posti, quelli che garantiscono con sicurezza un piazzamento Champions.