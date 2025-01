Lapresse.it - Intesa Sanpaolo sostiene il progetto ‘ILoveLife”

, coadiuvata nella scelta da CESVI, ha deciso di sostenere il“ILoveLife” della Fondazione Atena attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Ilha la finalità di diffondere fra i più giovani una cultura della prevenzione per contrastare le dipendenze da alcol, droghe e tecnologie, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro il 30 aprile 2025. Il“ILoveLife” nasce a Roma dall’esperienza ventennale della Fondazione Atena, con lo scopo di prevenire le dipendenze nei giovani, attraverso informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi, grazie alla condivisione di esperienze dirette. In particolare si approfondiscono i meccanismi della dipendenza da sostanze e tecnologia che mettono a rischio l’integrità del sistema nervoso e di conseguenza la possibilità di condurre una vita sana.