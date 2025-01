Anteprima24.it - Ieri in Campania: morti e feriti sulle strade. Nel Sannio cade dal tetto e perde la vita

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 26 gennaio 2025. Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS7, denominata Ofantina, nel territorio del comune di San Potito Ultra, al km 312,300, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Nel violento scontro, le quattro persone a bordo dei veicoli — due coniugi originari di Monteforte Irpino e un padre con il figlio di Parolise — sono rimaste ferite. (LEGGI QUI)Benevento – Una tragedia che ha scosso un’intera comunità lasciando tutti di sasso. Un incidente nel quale ha perso laun uomo che è caduto daldella propria abitazione a Sant’Agata de’ Goti mentre era intento a pulire la canna fumaria suldella propria abitazione. (LEGGI QUI)Caserta – È stato identificato e denunciato dai carabindella Stazione di San Prisco, un 38enne marocchino, domiciliato a Villa Literno, che nella mattinata di, sotto gli occhi dei passanti, ha tentato di rubare prima in via Dante e poi in via Marandola due autovetture lasciate in sosta in strada.