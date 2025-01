Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia d'Epoca, quattro tappe in Toscana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 27 gennaio 2025 –indelle 13 in programma per ild’d’che è stato presentato nel Salone d’Onore del Coni a Romaa presentazione deld’d’2025. Sono previste inoltre per la manifestazione dueinternazionali in Brasile. Questo il calendario delle, con apertura del2025 a Lastra a Signa. La Lastrense-Lastra a Signa (Firenze); La Lambrustorica -Novi di Modena (Mo); La 99 Curve Vintage-Castagneto Carducci (Livorno); La Barocca-Marina di Ragusa (Rg); La Leopoldina-Follonica (Grosseto); La Titanica-San Marino (RSM); La Via dei Carraresi-Cittadella (Pd); La Mitica-Castellania Coppi (Al); La Vinaria-Marlia (Lucca);della Romagna-Lugo (Ra); La Polverosa-Monticelli Terme (Pr); La Francescana-Foligno (Pg); La Divina-Cervia (Ra).