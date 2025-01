Quotidiano.net - Giorgia Meloni: Arabia Saudita attore chiave per la stabilizzazione in Medio Oriente

L'in tutto il"é un. Sull'ipotesi che supportiamo di una normalizzazione e di una soluzione dei due stati, la normalizzazione dei rapporti trae Israele può facilitare il percorso. Ma anche in Libano, doveha ruolonel rafforzamento delle istituzioni libanesi e nell'elezione del nuovo presidente e anche per la Siria". Lo ha detto la premierin un punto stampa al termine della sua visita in. "L'è oggettivamente unche inma anche in Africa ha un ruolo molto importante die normalizzazione, quindi è un interlocutore con cui è importante lavorare insieme", ha concluso.