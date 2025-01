Inter-news.it - Frattesi in grande spolvero, si allontana dal mercato! Risposta con i fatti

torna protagonista in maglia nerazzurra e lo fa con una prestazione di spessore nel netto successo dell’Inter per 0-4 contro il Lecce al Via del Mare. Dopo oltre un mese lontano dai riflettori, schierato titolare da Simone Inzaghi, ha sfruttato al meglio l’occasione, lasciando un’impronta indelebile sulla partita e inviando un doppio messaggio: uno al campo e uno al.RESTA! – La prestazione diè stata da incorniciare, e i numeri parlano chiaro. Al 6’, è stato lui a sbloccare il match con un gol decisivo che ha dato il via alla cavalcata nerazzurra. Non si è fermato qui: il centrocampista ha visto annullarsi una rete per fuorigioco e ha procurato il rigore trasformato successivamente da Mehdi Taremi, siglando così un impatto totale sul risultato finale. In 75 minuti in campo,ha completato 18 passaggi, vinto 9 duelli e confermato un dinamismo che si sposa perfettamente con le esigenze tattiche di Inzaghi.