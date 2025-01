Movieplayer.it - Flight Risk: l'action di Mel Gibson con Mark Wahlberg primo al box office USA nonostante le stroncature

Leggi su Movieplayer.it

Approfittando dell'assenza di concorrenti forti, l'thriller diretto dal Meldebutta in prima posizione con 12 milioni di incasso, La critica non ha avuto pietà, ma il pubblico americano premiapermettendogli di conquistare la prima posizione nel boxUSA in un weekend parco di incassi. Diretto da Mele interpretato danei panni di un pilota calvo e sconvolto, il film ha debuttato alposto con 12 milioni di incasso raccolti in 3.161 sale, segnando una media per sala di 3.796 dollari. È la seconda uscita consecutiva della Lionsgate dopo Nella Tana Dei Lupi 2: Pantera a debuttare in prima posizione approfittando del panorama desolato di uscite di gennaio, il tutto