Rompipallone.it - Ex Inter, centrocampista in manette per traffico di droga: calcio sconvolto

Ultimo aggiornamento 27 Gennaio 2025 12:29 di Giancarlo SpinazzolaIlexè finito inperdi: accusa gravissimaNuovo colpo di scena nel mondodall’ennesimo fatto di cronaca che non può non lasciare basiti. Stavolta nessuna squalifica per doping oppurescommesse ma si tratta ugualmente di un fatto grave che porta ilad avere guai seri con la giustizia.Non è certo la prima volta che un calciatore finisce nel mirino della giustizia, sia essa sportiva oppure di natura penale e di certo non sarà l’ultima. Spesso gli atleti, con i comportamenti sopra le righe, vanno incontro a problemi di natura giudiziaria. In questo caso nei guai è finita una bandiera della Roma che in Italia ha giocato anche con maglie differenti da quella giallorossa.