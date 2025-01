Iodonna.it - Daranno un primo supporto di "umanità" alle donne bisognose di aiuto

Leggi su Iodonna.it

In una società in cui la violenza contro lecontinua a essere un’assurda realtà che nessuno sembra riuscire a fermare, fortunatamente, emergono anche angoli di speranza. Sono le librerie “rifugio”, ovvero librerie che diventano porti sicuri per leche hanno subito violenza. Un progetto creato e realizzato dalla casa editrice Settenove, che dal 2013 ha deciso di lottare contro la violenza di genere rendendo questi luoghi di cultura presidi sociali per chi ha bisogno di. Università La Sapienza: un corso contro la violenza di genere X Librerie rifugio per levittime di violenzaL’iniziativa, completamente, autofinanziata, che ha compiuto nel 2024 dieci anni, vede un piccolo esercito di librai e libraie, titolari e dipendenti di 134 librerie in tutta Italia, ma altre sono in arrivo, che ha scelto di per diventare un punto di riferimento per levittime di violenza.