Lettera43.it - Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri

, fra i 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2025, in gioventù è stato legato da un grande amore con Franca Sebastiani, conosciuta ancora giovanissimo. Dalla loro relazione, che non si concretizzò mai in un matrimonio, nacque una– il vero nome dell’artista napoletano è infatti Giovanni– che per quasi 25 anni non è stata riconosciuta dal padre. La voce di Perdere l’amore infatti lo ha fatto solamente nel 1995, anche se il loro primo vero incontro avvenne addirittura nel 2007 durante la trasmissione televisiva Tutte donne tranne me. Cantante e autrice del brano She’s Mine, ha anche realizzato un libro, Riconosciuta, in cui ha raccontato senza filtri la sua storia e la sua esperienza di vita. Sua madre, a lungo legata a, è morta nel 2015 per un tumore all’età di 66 anni.