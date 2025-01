Leggioggi.it - CCNL statali, c’è la firma definitiva: aumenti medi di 165 euro, settimana corta e smart working. Cosa cambia

Leggi su Leggioggi.it

Luce verde al nuovo, siglato in viaper il triennio 2022/24. Dopo l’ok del Consiglio dei ministri di dicembre, e la certificazione apposta dalla Corte dei conti, oggi 27 gennaio Aran e i sindacatitari hanno approvato ufficialmente il testo del nuovo contratto. Ad apporre lasono state le sigle che insieme rappresentano il 54% dei 195mila lavoratori e lavoratrici delle Funzioni centrali (Cisl Fp, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp). Il nuovodel personale comparto Funzioni Centrali 2022/2024 vede per il triennio molte novità, a partire dallalavorativadi 4 giorni all’erogazione dei buoni pasto anche in, fino addi stipendio (che non raggiungono l’entità richiesta dai sindacati), che si attestano su unaa di 165mensili, per 13 mensilità.