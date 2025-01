Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni premiata ‘Città per il verde’

Tempo di lettura: 2 minutiLa rivista nazionale tecnico scientifica, specializzata nel verde urbano, “Acer”, della casa editrice “Il Verde Editoriale”, di Milano, ha premiato la Città dide’come “Città per il verde” 2024/2025.Il premio, arrivato alla 25ª edizione, è un riconoscimento per gli Enti che hanno realizzato importanti interventi di trasformazione della città nell’ambito della ecosostenibilità e di incremento del verde pubblico, ed è promosso anche dal Ministero dell’Ambiente, da Anci, Ali, Touring Club Italiano, oltre che da Enti ed Associazioni nazionali che si interessano di ambiente e paesaggio.“Anche questo premio – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – è la testimonianza del grande lavoro realizzato in questi anni. Una trasformazione urbanistica nell’ottica della sostenibilità ambientale e del miglioramento della qualità della vita che ci viene riconosciuta da professionisti ed esperti di taratura nazionale.