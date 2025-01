Bielorussia Lukashenko rieletto presidente con l’876 per cento dei voti

Lettera43.it - Bielorussia, Lukashenko rieletto presidente con l’87,6 per cento dei voti

Alexanderha ottenuto il settimo mandato comedella. Non c’erano dubbi sull’esito delle elezioni, che una risoluzione del Parlamento Ue ha bollato come una farsa. L’ultimo dittatore d’Europa, capo di Stato delladal 1994, è riuscito persino a migliorare i risultati delle precedenti Presidenziali: secondo gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, l’alleato di Vladimir Putin ha ottenuto addirittura l’87,6 perdei, in una tornata elettorale che ha visto un’affluenza superiore all’80 per.Elettore bielorusso al voto (Getty Images).: «La nostra è una democrazia brutale»resterà al potere fino al 2030: nella mattinata di domenica 26 gennaio, parlando con i giornalisti subito dopo aver deposto la sua scheda nell’urna,ha definito quella dellauna «democrazia brutale».