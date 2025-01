Ilgiorno.it - Bergamo: dalla parte Alta a quella Bassa, viaggio in una città affascinante e ricca di arte

Leggi su Ilgiorno.it

nacque Gaetano Donizetti, tra i cinque più grandi compositori di lirica al mondo, la cui eredità è presente nei teatri e negli eventi dedicati alla sua opera. Parallelamente, i musei dellacustodiscono opere senza tempo di artisti come Raffaello, Botticelli e Mantegna. Ilda, un luogo dal fascino medievale che si raggiunge percorrendo le scalinate panoramiche o le storiche funicolari che attraversano le antiche mura. Piazza Vecchia è il cuore pulsante, circondata da edifici iconici come il Palazzo della Ragione e la Torre Civica. Poco distante, il Museo degli Affreschi offre una splendida collezione che celebra la tradizione pittorica locale. Spostandosi in, il punto di riferimento culturale è l’Accademia Carrara, una delle pinacoteche più importanti d’Italia.