Anteprima24.it - Basket, D2: Seconda vittoria consecutiva per la Ditar Smile Benevento, battuta Sant’Antimo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuticonvincente nell’ultima partita del girone di andata dellache vince sul parquet amico con il punteggio di 71-63 contro. Partita mai in discussione, dove la formazione sannita ha condotto l’intera gara sempre in vantaggio raggiungendo nel corso della stessa anche un vantaggio di 16 lunghezze. Le parole di coach Gagliardi: “Sono molto contento della partita di ieri , è stata una bella gara, siamo stati molto performanti mostrando sul campo ciò che si sta provando in settimana. L’unica pecca del match se si vuole essere pignoli, sono stati due blackout avuti nel corso della gara, che hanno dato modo di rientrare in partita alla squadra ospite anche dopo un vantaggio di 18 lunghezze. Così come siamo stati molto bravi nei momenti di difficoltà, nel rientro in gara degli ospiti, a non scoraggiarci e continuare a macinare gioco.