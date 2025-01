Ilprimatonazionale.it - Anpi contro comunità ebraiche (e viceversa): Giorno della Memoria in frantumi

Roma, 27 gen – “È divisivo solo se sei Fascista“. Lo hanno ripetuto tante volte le sigle antifasciste per “proteggere” le loro date sacre come il 25 aprile. Eppure quest’anno la divisione è arrivata su una data tabù, quella del, ed è frutto di un’irrisolta tensione tutta interna alla sinistra: Palestina o Stato Ebraico? E se le vittime di ieri fossero i genocidari di oggi? Come definiamo il massacro nella striscia di Gaza?Ilva in“Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo sono le vostre bandiere“: questo il messaggio proiettato nella notte sulla Piramide Cestia e altri edifici di Roma in occasione del. Un messaggio esplicito, diretto a Ong e associazioni accusate di essere prevenute nei confronti dello Stato Ebraico.