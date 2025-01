Ilgiorno.it - A Stresa rubano 11 bottiglie di superalcolici e tartare: denunciati ragazzini. Bloccati dopo il raid di “lusso” in due market

Gallarate (Varese), 27 gennaio 2025 – Cinqueprovenienti dalla provincia di Varese sono statidai carabinieri di(Verbano-Cusio-Ossola). Una volta scesi dal treno partito da Gallarate i giovanissimi, di età compresa tra i 15 e 18 anni, si sono recati in due supermercati della nota cittadina sul lago Maggiore. Una volta entrati nei punti vendita – secondo quanto ricostruito dai militari – hanno rubato undicidie due confezioni didi pesce per un valore complessivo di trecento euro. Il gruppetto è stato però scoperto e bloccato, prima che potesse consumare il pasto a base di alcol e. Tre dei cinque ragazzi sono minorenni, gli altri hanno compiuto diciott'anni da pochi giorni. Due di loro facevano parte di una banda di sei giovanissiminei mesi scorsi, sempre dai carabinieri di, per aver rapinato un minore sul treno Milano-Domodossola nell'estate del 2023.