Zonawrestling.net - WWE: Curiosità Kevin Owens, in cima alla classifica per numero di match titolati alla Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

L’1 febbraioRoyalla rivalità tra Cody Rhodes eculminerà in un Laddervalido per l’Undisputed WWE Title. Appesi sopra al ring ci saranno sia il WWE Title che il Winged Eagle Title cheda qualche settimana sta portando in giro. Proprioil canadese taglierà un curioso traguardo.InWWE Stats riporta un curioso dato riguardante. Grazie altitolato cui prenderà all’edizione di quest’anno, KO raggiungerà il vertice dellaper maggiordidi sempreRoyaleguagliando Triple H, Roman Reigns e The Miz a quota 7 e superando Brock Lesnar e AJ Styles fermi a 6. Di seguenti l’elenco deicuiha preso parte: 2016vs Ambrose Last Man Standing per l’IC Title, 2017vs Reigns No DQper lo Universal Title, 2018& Sami Zayn vs AJ Styles in 2 On 1 Handicapper il WWE Title, 2021vs Reigns in un Last Man Standingper lo Universal Title, 2023vs Reigns per l’Undisputed Universal Title, 2024vs Logan Paul per lo US Title.