Tvplay.it - Udinese-Roma 1-2, i giallorossi la ribaltano dal dischetto nel secondo tempo

La cronaca di, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A: ila gara nelcon due centri dal.Sfida diretta fra, con la formazione di mister Claudio Ranieri richiamata a inseguire i friulani e provare a superarli in classifica per superare la metà della stessa. È questo il ritornello della gara delle 15:00 valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A al Bluenergy Stadium.I padroni di casa sono stati schierati sul terreno di gioco col 3-5-2. Mister Runjaic ha optato per Sava fra i pali con Kristensen, Bijol, Touré per i tre di difesa. A centrocampo compagine con Modesto, Lovric, Karlstron, Payero e Zemura. Mentre a reggere il fronte offensivo pronti Thauvin e Lucca.Ladi Ranieri ha risposto col 3-4-2-1, di cui Svilar a difendere la porta con Rensch, Mancini, N’Dicka a comporre il trio difensivo.