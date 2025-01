Oasport.it - Tour Down Under, Welsford firma la tripletta ad Adelaide. Narvaez vince la generale

Leggi su Oasport.it

Ilè di Jhonatan. Un debutto da sogno per l’ecuadoriano con la nuova maglia della UAE Team Emirates-XRG, che dopo il successo di ieri a Wilunga Hill si è limitato a gestire il suo vantaggio nell’ultima tappa della corsa con partenza e arrivo ad, vinta dall’australiano Sam(Red Bull BORA Hansgrohe) che si è imposto per la terza volta in questa settimana.Frazione breve, di 90 chilometri, con 19 giri di un percorso sì nervosetto ma che non crea troppi grattacapi al gruppo. A provare la sortita sono Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla), Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) e Damien Howson (Australia) con il gruppo che non lascia troppo spazio.Un tentativo con ben poche speranze, ma che comunque dura fino agli otto chilometri dal traguardo, fino a che il plotone non decide di fare sul serio.