Sanremo, ecco l'elenco completo dei duetti. Fedez canterà con Masini "Bella str…". Con dedica?

Poche collaborazioni tra i big in gara e tanti omaggi alla grande musica italiana. Carlo Conti in diretta con il Tg1 ha ufficializzato la lista deiper la quarta serata, quellata alle cover, del Festival di2025. Le cover verranno giudicate da televoto, sala stampa e radio e non influiranno sulla classifica finale.: Achille Lauro con Elodie (mix di ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante e ‘Folle città’ di Loredana Bertè); Giorgia con Annalisa (‘Skyfall’ di Adele); Rkomi con Francesca Michielin (‘La nuova stella di Broadway’ di Cesare Cremonini); Tony Effe e Noemi (‘Tutto il resto è noia’ di Franco Califano); Bresh con Cristiano De Andrè (‘Crêuza de mä’ di Fabrizio De Andrè); Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia (‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla); Clara con Il Volo (‘The Sound of silence’ di Simon and Garfunkel).