Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, duetti e Cover: Giorgia con Annalisa, Fedez con Marco Masini, Achille Lauro con Elodie, Olly chiama Bregovic e spunta Topo Gigio. La lista completa

Carlo Conti ha annunciato, durante l’edizione delle 13:30 del Tg1, quali saranno ie ledi quest’anno al Festival di, al via l’11 febbraio. Qualche sorpresa, poche canzoni in inglese, mentre Pino Daniele e Fabrizio De André fanno la parte del leone. Tra ipiù sorprendenticonsulle note di “Skyfall” di Adele, maanchecon Lucio Corsi per “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Da regolamento gli artisti in gara possono “accoppiarsi” per cantare insieme e hanno optato per questa soluzione:con, Francesca Michielin con Rkomi e Tony Effe con Noemi. Tra gli annunci di Conti anche i due Premi alla carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti.Cosa succede nella quarta serata delle– Interpretazione/esecuzione, da parte di ognuno dei 30 Artisti Campioni in gara, di una, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2024.