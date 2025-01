Sanremo 2025 da Emis Killa a Giorgia e Olly | come i big hanno presentato i loro duetti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Fervono i preparativi per la quarta serata didedicata ai. L’annuncio delle cover ha scatenato l’entusiasmo dei big in gara, checondiviso lescelte sui social., che duetterà con Lazza e Laura Marzadori sulle note di ‘100 messaggi’, promette: “Sul palco ci sentiremo a casa, e visto che, oltre all’amicizia ci lega la passione per la musica classica, abbiamo scelto di avere insieme a noi sul palco dell’Ariston due tra le migliori eccellenze italiane: il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori, e il nostro pianista e maestro Aleksander Zielinski”. Brunori Sas che per ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla ha scelto di farsi accompagnare da Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino, afferma: “Saperli lì mi rende felice e anche più sereno nell’affrontare quella baraondase fossimo a casa nostra a suonare con gli amici”.