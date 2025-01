Lopinionista.it - Sanremo 2025, Brunori Sas duetterà con Riccardo Sinigallia e Dimartino

– “Venerdì a, con me sul palco, ci saranno due artisti eccezionali, due pezzi di cuore:. A entrambi devo molto, per ragioni umane ed artistiche. Saperli lì mi rende felice e anche più sereno nell’affrontare quella baraonda come se fossimo a casa nostra a suonare con gli amici. Anche per questo abbiamo scelto di cantare “L’anno che verrà”, una canzone per tutti, bella, tradizionale, anche un po’ sputtanata se vuoi, ma popolare e d’autore allo stesso tempo. Uno di quei miracoli che riesce solo ai grandi. Perché questo si deve fare ae questo proveremo a fare. E poi, a dirla tutta, io quest’anno mi sento proprio così, che: l’anno che sta arrivando, fra un anno passerà. Io mi sto preparando è questa la novità”.Così sui suoi canali socialSas a proposito della serata dei duetti di