Roma: controlli a Corviale, tre persone denunciate e una multata

Tresono statee una e’ stataper violazione del codice della strada: e’ il bilancio delle attivita’ svolte dai carabinieri della stazione Trullo, con il supporto della compagnia Eur, nel quartieredi.Una donna di 38 anni, gia’ nota alle forze dell’ordine, e’ stata fermata dai militari della stazione Cecchignola all’esterno di un esercizio commerciale con alcuni capi di abbigliamento derubati poco prima. Per questo e’ stata denunciata per furto aggravato.La refurtiva e’ stata recuperata e restituita al titolare dell’attivita’. In due distinte operazioni, invece, sono statealtre due: si tratta di un uomo di 47 anni, originario di Caserta, che e’ stato trovato alla guida di uno scooter in possesso di un casco rubato di proprieta’ di una societa’ di noleggio scooter, e di un 50enne diche, nonostante fosse gia’ sottoposto agli arresti domiciliari, e’ stato sorpreso con quasi 2,5 grammi di cocaina, circa 2,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.