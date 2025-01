Liberoquotidiano.it - "Riferimenti a Chiara Ferragni?". Carlo Conti esce allo scoperto: cosa c'è dietro il duetto Fedez-Masini

Oggi, domenica 26 gennaio, sono stati resi noti i brani e i duetti degli artisti in gara al prossimo festival di Sanremo., presentatore e direttore artistico dell'evento, ha annunciato canzoni e interpreti. Nei giorni scorsi erano circolate alcune voci che davanoin procinto di cantare con Marco. E alcuni, un po' malizioso, avevano giurato che il rapper volesse cantare il brano "Bella stronza". Il motivo? Sarebbe unafrecciatina a, sua ex moglie e oggi fidanzata con tronchetti Provera. L'indiscrezione su una collaborazione sanremese tra il rapper e Marcocircolava da giorni, ma néné il cantante toscano avevano mai rilasciato dizioni in merito. Ora che la notizia è ufficiale, in tanti si stanno chiedendo se nell'esibizione di quel brano,inserirà un riferimento a