Renato Veiga Juve il difensore portoghese è partito direzione Torino! Tra poche ore inizierà la sua avventura in bianconero – FOTO

Renato Veiga Juve, il difensore portoghese è partito direzione Torino! Tra poche ore inizierà la sua avventura in bianconero

di RedazionentusNews24, inizia ufficialmente l’inper il neo acquisto: ilè atteso questa sera ain questi minuti destinazionein compagnia del padre Nelson. Il terzo colpo del calciomercato, dopo Alberto Costa e Kolo Muani,traore la sua esperienza inquando atterrerà nel capoluogo piemontese.????? EXCL:, on his way to Turin right now with his father Nelson ahead ofntus move.Loan move from Chelsea will be signed on Monday, after medical tests. ?? pic.twitter.com/iMmH1vTCE4— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025 La firma sul contratto arriverà nella giornata di lunedì, dopo le visite mediche. Il calciatore arriva in prestito dal Chelsea.