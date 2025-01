Biccy.it - Martina e Ciro a Verissimo: “Io indecisa fino all’ultimo”

dopo aver lasciato Uomini e Donne mano nella mano sono andati ospiti da Silvia Toffanin aper rilasciare a tutti gli effetti “la prima intervista di coppia”, come sottolineato dalla conduttrice.“Sono quasi due settimane che ho scelto, ci stiamo vivendo, stiamo bene” – ha esordito lei – “Dobbiamo però ancora organizzarci sul punto di vista della distanza, io sto a Roma, lui a Torre Annunziata. In queste due settimane io sono stata una settimana da lui e lui è stato una settimana da me. Dobbiamo capire come incastrare il tutto“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)Dopo aver rivissuto i momenti più belli dentro Uomini e Donne,ha ricordato il giorno della scelta: “Ero emozionata e malinconica, però ero contenta di tutto.