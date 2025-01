Sport.quotidiano.net - La Virtus cede a Sassari 76-68: troppe assenze

, 26 gennaio 2025 – Una difesa intermittente non basta allaper imporsi al PalaSerradimigni di. Allepreviste di Will Clyburn e di Ante Zizic si aggiunge quella di Daniel Hackett, fermato da una gastroenterite e questa improvvisa defezione ingigantisce il problema con cui i bolognesi stanno facendo i conti da almeno tre settimane: le rotazioni sono troppo corte per affrontare sia il campionato che l’Eurolega. In termini pratici questa difficoltà si traduce in una mancanza di energia ben descritta dalle statistiche con gli ospiti che catturano 25 rimbalzi, di cui solo uno offensivo, contro i 39 dei sardi a dimostrazione di come i padroni di casa abbiano una marcia in più. Il principale merito di, però, sta nella precisione al tiro pesante con 51 dei 76 punti segnati dalla Dinamo che sono arrivati dalle triple per un complessivo 17/36.