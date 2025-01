Screenworld.it - Kingpin, il vero signore di New York

Criminale o salvatore? In una città in cui luci ed ombre sembrano confondersi troppo facilmente, chi è realmente Wilson Fisk? Per alcuni un criminale spietato, capace di dominare la malavita newese e di influenzare decisioni prese dalle alte sfere, per altri il sindaco, l’uomo che ha saputo opporsi al vigilantismo per riportare la legalità.Wilson “” Fisk non è semplicemente un villain, ma una figura complessa nell’universo Marvel. Nato come caricatura dei boss mafiosi dei film noir, a partire dagli anni ’70 ha guadagnato maggiore profondità, scontrandosi con i grandi eroi urbani della Casa delle Idee, da Spider-Man alla sua nemesi storia, Daredevil. La sua presenza si estende a serie animate, film e videogiochi, suscitando interesse per la sua morale unica e visione del mondo non convenzionali.