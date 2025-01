Romadailynews.it - Il fratello di Elon Musk a Roma, l’incontro con Gualtieri

Kimbaldi, ha incontrato ieri, sabato 25 gennaio, il sindaco di, Roberto, in Campidoglio. Oggetto della discussione, come riportato da fonti istituzionali, è stato un ambizioso progetto per uno spettacolo musicale in occasione del Giubileo 2025. Sebbene il Campidoglio non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali sul, alcune indiscrezioni suggeriscono che l’evento potrebbe prevedere l’uso innovativo di droni e si svolgerà con il supporto di sponsor privati. Il progetto, che non ha ancora svelato tutti i dettagli, sarà presto presentato a Papa Francesco in Vaticano.Oltre a incontrare, Kimbalha avuto colloqui anche con altre figure di rilievo della politica italiana. Tra questi, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Mi, e i ministri Alessandro Giuli (Cultura) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti).