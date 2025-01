Sport.quotidiano.net - Il Catanzaro usa la testa: è sprofondo Brescia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 26 gennaio 2025 – Un gol didi Bonini al 7’ e ultimo minuto di recupero infligge un duro colpo al, che si arrende 3-2 a un concretoche ha saputo fare del gioco aereo l’arma vincente in grado di fare la differenza. Dopo sei pareggi consecutivi, per mister Bisoli è arrivata la prima sconfitta sulla panchina delle Rondinelle, un passo falso senza dubbio sfortunato, ma che, nello stesso tempo, pone in evidenza i limiti difensivi della formazione biancazzurra, scivolata ora a tre soli punti dalla zona play out. Un ko che, visto anche come è maturato, potrebbe avere conseguenze non trascurabili sulla fiducia di un gruppo che non riesce a trovare continuità e convinzione, senza contare che, come accade in simili circostanze, ora sono in molti a guardare al presidente Cellino per cercare di scoprire le sue intenzioni sul modo di gestire una situazione che si sta facendo sempre più delicata.