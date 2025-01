I campioni hanno reagito dopo il primo errore di Khusanov per garantire una grande vittoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 21:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Manchester City ha superato un debutto da incubo da Abdukodirper riprendersi dal loro mauling infrasettimanale a Parigi e assicurarsi unaguadagnata duramente sul Chelsea., insieme a Omar Marmoush, è stato consegnato uninizio da Pep Guardiola, ma i nervi precociportato a unche ha consegnato al Chelsea un vantaggio di terzo minuto per gentile concessione di Noni Madueke.Ma Josko Gvardiol si è livellato prima della pausa e Erling Haaland ha capitalizzato su alcuni portieri casuali da Robert Sanchez a Edge City di fronte a metà della seconda metà.La prima avventura del Chelsea si era a lungo svuotata e Phil Foden ha aggiunto la terza in ritardo della città.