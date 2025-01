Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato mio marito 10 settimane dopo il matrimonio. Odiavo chi ero diventata, non volevo più vivere”: la nuova vita di Eletta Palmer

Un incidente le porta via madre e sorella in un colpo solo, e da quel momento ladinon è più la stessa. Un trauma troppo grande che, anni, la porta a fare tabula rasa e a lasciare persino ilsposato 10prima.Incinta di 4 mesi,guardandosi allo specchio non si riconosce più: “chi ero. Mi sentivo inutile e come se avessi fallito in tutto nella. Nonpiù” spiega dalle pagine del DailyStar. Tutto è iniziato 13 anni prima, quando l’incidente d’auto della madre e della sorella plasma in modo traumatico la suaadulta.quella tragediaha dovuto farsi carico non solo della famiglia che aveva già costruito per conto proprio, ma anche di quella d’origine: “Essendo la figlia più grande, dovevo prendermi cura di tutti gli altri.