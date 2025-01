Sport.quotidiano.net - Basket e solidarietà: l’iniziativa verrà attivata mercoledì in occasione del match con Rieti. L’obiettivo è raccogliere 15mila euro. Baskin, raccolta fondi per acquistare un bus

Se la Benedetto XIV non si ferma, praticamente, mai, anche tutto quello che la passione per ilmuove all’interno della città di Cento non è da meno. Ilè una realtà di cui il popolo di Cento deve andare orgogliosa. Anche loro rappresentano la città attraverso il potere dello sport, del gioco di squadra, dell’amicizia e del rispetto e lo stanno facendo quest’anno, per la seconda stagione della storia dei Lions. Dopo numerosi eventi, in sintonia con la Benedetto XIV, ma anche e soprattutto con gran parte della comunità e delle istituzioni centesi, i ragazzi dele non solo si preparano ad una nuova entusiasmante, ma necessaria avventura.29 gennaio, indella partita tra Sella Cento e Real Sebastiani, sarà ufficialmente attiva una campagna di crowdfunding, gestita dalla Fondazione Zanandrea, che segue direttamente questo progetto dal 2021, finalizzata a sostenere le spese per il nuovo bus deiLions.