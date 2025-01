Movieplayer.it - ACAB e il miracolo seriale di Michele Alhaique: “Sfido un'epoca distratta con la forza del mistero”

Leggi su Movieplayer.it

Il conflitto sociale, John Carpenter, Roma e la libertà artistica. Mezz'ora di intervista con il regista della serie Netflix. E sulla seconda stagione ci dice: "È ancora presto". Che fosse bravo lo sapevamo fin dai tempi del suo esordio da regista, ovvero Senza nessuna pietà del 2014 (dopo averci fatto ridere come attore in Boris 3). Ma che fosse addirittura capace di compiere i miracoli, è stata una scoperta. Unnarrativo e registico, ovvio, ma pur sempre un. Perché se viviamo in un'di omologazione, in cui (quasi) tutte le serie tv sono scritte e costruite per tenere alta l'attenzione del pubblico distratto,con la serie Netflix- tratta dal libro di Carlo Bonini e ispirata al film di Stefano Sollima - è .