Venturini | Inter Primavera cresciuta negli ultimi tempi Io sempre pronto!

Matteoha parlato al termine di-Genoa, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 4-0. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Matteoè stato uno dei protagonisti del successo targatonei confronti del Genoa. Il giovane centrocampista nerazzurro si è così pronunciato nel post-partita del match ai cronisti presenti in campo: «Oggi abbiamo conseguito una gran bella vittoria, abbiamo giocato molto bene. Nel complesso, si vede che siamo una bella squadra, ci aiutiamo tutti e ciò fa la differenza. Da alcune partite si nota che siamo molto più squadra rispetto a prima, sicuramente questo ci aiuta molto anche in certe sfide».sulla sua crescita all’IL RAGIONAMENTO –si è successivamente soffermato sull’apporto che ambisce a garantire alla sua squadra: «Io cerco di farmi trovare, ascolto il mister e cerco di dareil massimo per l’e per i miei compagni».