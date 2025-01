Bergamonews.it - Spaccata da Fausti con un’auto ariete: un colpo in due minuti, il bottino di borse Dior

Unda manuale messo a segno in meno di duenel cuore di Bergamo. La boutique Tiziananel mirino: conche sfonda una vetrina che si affaccia su Piazza Dante, proprio di fronte alla Procura di Bergamo.Unstudiato da tempo nei minimi dettagli e messo a segno nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio all’1.15, quando le luci delle vetrine si spengono in automatico. Nel silenzio della notte si sente un forte boato. A testimonianza di ciò che succede sono i frammenti delle telecamere che narrano l’operazione degna di un film.Qualcuno sposta i panettoni di cemento di fronte alla vetrina, una rampa di legno viene appoggiata sulle barriere antisfondamento di fronte alle vetrine,di colore grigio – Toyota Yaris Cross rubata a Milano – viene lanciata a tutta velocità in retro per sfondare il vetro.