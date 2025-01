Sei una str*** Io Canto Senior Iva Zanicchi sbrocca malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La terza puntata di Ioè andata in onda nella prima serata di venerdì 24 gennaio 2025 su Canale 5, regalando una serata davvero speciale. In questa puntata, infatti, sono stati scelti i concorrenti che accederanno alla finale della settimana successiva, dove si contenderanno un montepremi di 30.000 euro. L’emozione è subito alle stelle con l’inizio dei duetti. I primi a esibirsi sono Gabriele Paolucci e Cristina Scuccia. Dopo la loro performance, Gerry Scotti non perde occasione di fare un commento che scatena emozioni: “In platea, ogni volta che canti si commuove”, afferma, per poi aggiungere, con un sorriso autoironico, “Io sono famoso perché mi commuove, mi prendono anche in giro, ma a me non importa nulla, è una cosa bella”. La telecamera inquadra una donna visibilmente emozionata, e Paolucci spiega che si tratta di sua moglie.