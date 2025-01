Non poteva esserci finale migliore di Sinner-Zverev

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Non. Domani sul campo centrale della Rod Laver Arena di Melbourne il numero 1 al mondo Jannikincontra il numero 2, Alexander, per l'ultimo atto degli Australian Open 2025. Sarà una domenica di grande sport che non vogliamo assolutamente perderci.Dove vederegratis in tv e in streaming domani, la finalissima degli Australian Open 2025Domenica 26 gennaio, alle 9.30 (ora italiana), si gioca la finalissima degli AO tra Jannike Alexander. Puoi seguire il super match in tv e in streaming dall'Italia: la diretta è disponibile in chiaro sul canale Nove, ma anche su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.