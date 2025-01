Oasport.it - Monaco lapidario: “Sinner inscalfibile, emana un’aura. Nato per dominare, ma ha una crepa”

L’Australian Open finora è decisamente positivo per i colori italiani, specialmente al maschile. Lorenzo Sonego ha colto il suo miglior risultato in carriera in uno Slam, conquistando i quarti di finale, mentre Janniksi è spinto ancora una volta in finale e domani contro Alexander Zverev cercherà di conquistare il suo terzo Major.Del match contro Ben Shelton e del rendimento diha parlato il giornalista e opinionista di Eurosport Guido, durante la trasmissione TennisMania condotta da Dario Puppo: “Stiamo parlando di un giocatore imbattibile, non giriamoci intorno. Questo è un giocatore che non puoi battere 3 su 5. Shelton ha giocato bene tutto il match, ha giocato anche il secondo e terzo set e i primi game sono andati ai vantaggi. Però la sensazione più terribile dal punto di vista di dell’avversario è che quando va sotto un break,lo recupera.