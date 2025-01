Ilrestodelcarlino.it - Mignani chiede continuità ai suoi: "Crediamoci, dipende tutto da noi"

E’ il momento di accelerare. Dopo il successo di Genova sulla Samp, che sembra aver scacciato la crisi di dicembre, il Cesena oggi può cogliere una ghiotta occasione. Affronta, in casa, il Bari. E’ uno scontro diretto, in ballo c’è il sorpasso in classifica. Entrambe le squadre hanno 29 punti. E c’è pure da rivendicare l’andata, al San Nicola una cinquantina di giorni fa finì male per i bianconeri e non senza recriminazioni. Sarà dura, durissima, ma serve come il pane un’altra vittoria alla vigilia di un poker terribile con Catanzaro e Reggiana in trasferta, Pisa al Manuzzi e Cremonese ancora fuori casa. "Vincere aiuta a vivere meglio, dobbiamo essere convinti che i risultati dipendono da noi", esordisce mister Michelealla vigilia del match. "Cerchiamo, sopratdi prestazioni, di approccio, che poi portano i risultati.