Meloni in Arabia Saudita | focus su M O Libano e Mar Rosso

Roma, 25 gen. (askanews) – La situazione in Siria,e Medio Oriente, le tensioni in Mar, con gli attacchi dei ribelli Houthi, ma anche la collaborazione bilaterale. Sono i temi al centro della missione della presidente del Consiglio Giorgia, da sabato in. La premier arriverà nel pomeriggio a Gedda per una visita all’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, partita da Genova il primo luglio 2023 per un tour mondiale durante il quale ha già toccato 5 continenti e 30 nazioni prima del suo rientro nel Mediterraneo. Evitato, quindi, l’incrocio con la ministra del Turismo Daniela Santanchè – su cui c’è un pressing per un passo indietro dopo il rinvio a giudizio per il procedimento su Visibilia – che sarà a Gedda al Villaggio Italia da lunedì 27.