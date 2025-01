Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Australian Open 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della finalissima del doppio maschile deglitra Simone/Andreaed Harri/Henry. Terzo confronto diretto tra le due coppie con la situazione in parità dopo il successo del duo finnico/britannico in quel di Wimbledon, e la risposta deglinella finale del torneo di Pechino.La coppia italiana arriva da nove vittorie consecutive conquistate in questo avvio ditra Adelaide e Melbourne. Archiviato vittoriosamente il primo appuntamento stagionale glisi sono tuffati nello Slamo superando in serie Frantzen/Jebens, Darderi/Hidalgo, Martinez/Munar, Borges/Cabral e Goransson/Verbeek, lasciando per strada un solo set in semifinale.